2024-03-29 12:24:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة، الجمعة، أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل. وقال المسؤول لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن. ووقع […]

ظهرت المقالة الأردن: خط الربط الكهربائي مع العراق يدخل الخدمة السبت المقبل أولاً على Eishan.