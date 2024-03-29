2024-03-29 12:24:08 - المصدر: منصة إيشان

يتصدر جواز سفر جمهورية كوسوفو، وجواز الكيان الصهيوني، قائمة الجوازات الأكثر حظرًا من دخول بعض البلدان، في الوقت الذي يُحظر على حاملي جوازين من دخول العراق. وهناك 15 دولة تحظر دخول حاملي جواز سفر جمهورية كوسوفو، وبعدها يأتي جواز السفر الإسرائيلي حيث يحزر دخوله 12 دولة. وبعدها تأتي كوريا الجنوبية، حيث يحظر دخول المواطن الكوري […]

ظهرت المقالة غير الإسرائيلي.. الجوازات الممنوعة من دخول العراق أولاً على Eishan.