النفط تنفي استقطاع مبالغ إضافية عند استخدام البطاقة الالكترونية في محطات الوقود

2024-03-29 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واع – نصار الحاجأكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن استخدام البطاقة الالكترونية في محطات الوقود يسير بانسيابية عالية، فيما نفت استقطاع مبالغ إضافية من المواطنين.وقال مدير المنتوجات النفطية في وزارة النفط حسين طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحديث عن التأخر في عمل الأجهزة الخاصة بالبطاقة الالكترونية في محطات الوقود غير دقيق"، لافتاً الى أن "استخدام البطاقة الالكترونية في محطات الوقود يسير بانسيابية عالية".وشدد طالب على "عدم وجود أي مبالغ إضافية يتحملها المواطنون عند استخدام البطاقة الالكترونية في محطات الوقود".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، الإطلاق العملي لخدمة الدفع الالكتروني في محطات الوقود في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً للتوجه الحكومي نحو اعتماد خدمة الدفع الالكتروني في التعاملات المالية، وتنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني أعلن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عن اطلاق خدمة الدفع الالكتروني في عدد من محطات تعبئة الوقود بجانبي الكرخ والرصافة".