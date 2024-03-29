مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين

2024-03-29 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، عن أغرب طرق تهريب المخدرات، فيما القى القبض على عصابة متكونة من 11 شخصا.

وذكر الجهاز في بيان تلقته " بغداد اليوم"، أن "المتهمين كانوا ضمن شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 11 شخصاً وتنشط في محافظات (البصرة وبغداد والديوانية والكوت)".

وأضاف، أن "المفارز تمكنت في بادِئ الأمر من القبض على أحد أفراد الشبكة متلبساً بالمواد المخدرة وهو ناقل رئيسي بين المحافظات ومن ثم الإطاحة بباقي المتهمين"،

وبين، أن "القوة عثرت على كميات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل حبات الجوز".



