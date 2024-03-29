النـزاهـة ترصـد عـدم جبايـة (3) ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية

2024-03-29 13:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

النزاهة ترصد عدم جباية (٣) مليارات دينار لمصلحة مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية





أكدت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذها عمليات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة مليارات دينار لمصلحة مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية في المحافظة.





مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ذكر أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مديرية الزراعة في المحافظة رصد، بعد إجراء التحري والتدقيق، وجود هدر بلغ مقداره (١,٩٣٥,٧١٩,٤٩٤) مليار دينار، نتيجة عدم قيام المديرية بجباية الديون المترتبة بذمة الفلاحين لسنوات سابقة عن بدلات إيجار العقود الزراعية، وعدم اتباعها الإجراءات القانونية لجبايتها.





وتابع المكتب إن الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعية بمتابعة منظومات الري الحديثة التي تم تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلا عن عدم متابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (١,٢٠٢,٠١٢,٩٦٩) مليار دينار، موضحا أن الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات.





وأضاف إنه تم ضبط الأضابير الأصلية الخاصة باستلام الآليات والمعدات من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بموجب معاملات ووكلاء وهميين دون علم أصحاب العقود الزراعية خلال العام ٢٠١٨، لافتا إلى أن العملية تمت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق؛ مما ترتب على إثرها حدوث هدر في المال العام.





وعلى صعيد متصل، تمكن الفريق، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، من ضبط (٣٢) معاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، منوها بان أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكومية المترتبة بذمتهم.



