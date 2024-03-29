2024-03-29 13:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الأمن الوطني، الجمعة، كشف “أغرب طرق تهريب المخدرات” وإلقاء القبض على المتورطين في البصرة. وذكر إعلام الجهاز في بيان أن “المتهمين كانوا ضمن شبكة لتجارة المخدرات مكونة من (١١) شخصاً وتنشط في محافظات (البصرة وبغداد والديوانية والكوت)”. وأضاف: “مفارزنا تمكنت في بادِئ الأمر من القبض على أحد أفراد الشبكة متلبساً بالمواد المخدرة وهو ناقل […]

ظهرت المقالة “كريستال بالجوز”.. الأمن الوطني يكشف “أغرب طرق تهريب المخدرات” في البصرة أولاً على Eishan.