الأمن الوطني يكشف أغرب طرق تهريب المخدرات ويلقي القبض على المتورطين في البصرة

2024-03-29 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، أغرب طرق تهريب المخدرات فيما ألقى القبض على المتورطين في البصرة.

وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المتهمين كانوا ضمن شبكة لتجارة المخدرات مكونة من (11) شخصاً وتنشط في محافظات (البصرة وبغداد والديوانية والكوت)".

وأضاف البيان أن "مفارزنا تمكنت في بادِئ الأمر من القبض على أحد أفراد الشبكة متلبساً بالمواد المخدرة وهو ناقل رئيسي بين المحافظات، ومن ثم الإطاحة بباقي المتهمين".

وأشار الى أن "القوة عثرت على كميات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل حبات الجوز".