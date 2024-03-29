الأمن العراقي يكشف "أغرب" طرق تهريب المخدرات (فيديو + صور)

2024-03-29 13:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، إنه تمكن من كشف "أغرب" طرق تهريب المخدرات بعد إخفائها داخل حبات الجوز، مع القاء القبض على المتورطين بهذه العملية.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أن المتهمين كانوا ضمن شبكة لتجارة المخدرات مكونة من (11) شخصاً وتنشط في محافظات (البصرة وبغداد والديوانية والكوت).

وأضاف أن مفارزه تمكنت في بادِئ الأمر من القبض على أحد أفراد الشبكة متلبساً بالمواد المخدرة وهو ناقل رئيسي بين المحافظات، ومن ثم الإطاحة بباقي المتهمين.

ووفقا للبيان، فإن القوة عثرت على كميات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل حبات الجوز.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.