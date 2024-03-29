النـزاهـة ترصـد عـدم جبايـة 3 ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية

2024-03-29 14:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، ان فرقها رصدت عـدم جبايـة 3 ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية في المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، انتقل إلى مديرية الزراعة في المحافظة حيث رصد، وبعد إجراء التحري والتدقيق، وجود هدر بلغ مقداره (1,935,719,494) مليار دينار، نتيجة عدم قيام المديرية بجباية الديون المترتبة بذمة الفلاحين لسنوات سابقة عن بدلات إيجار العقود الزراعية، وعدم اتباعها الإجراءات القانونية لجبايتها".

وأضاف البيان، ان "الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعية بمتابعة منظومات الري الحديثة التي تم تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلا عن عدم متابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (1,202,012,969) مليار دينار"، موضحا أن "الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات".

وتابع انه "تم ضبط الأضابير الأصلية الخاصة باستلام الآليات والمعدات من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بموجب معاملات ووكلاء وهميين دون علم أصحاب العقود الزراعية خلال العام 2018"، لافتا إلى أن "العملية تمت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق، مما ترتب على إثرها حدوث هدر في المال العام".

وعلى صعيد متصل، اكد البيان، ان "الفريق تمكن وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، من ضبط (32) معاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية"، منوها بان "أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكومية المترتبة بذمتهم".



