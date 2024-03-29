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سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة
سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة
2024-03-29 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الجمعة29 آذار للعام 2024. سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 148250 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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