بيان للنـزاهـة: رصـد عـدم جبايـة 3 ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية

شبكة اخبار الناصرية:أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ لمصلحة مُديريَّـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة. وذكر بيان للهيئة تابعته شبكة اخبار الناصرية ” أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة رصد،...

