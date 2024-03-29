اليوم .. مباراتان في ربع نهائي كأس العراق للكرة الشاطئية
2024-03-29 14:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تقام اليوم الجمعة مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق للكرة الشاطئية .
وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ملعب المصافي سيضيف في الساعة التاسعة من مساء اليوم مباراة أصحاب الأرض مع فريق قلعة صالح".
وأضاف أن "المباراة الثانية ستجمع فريق الشوملي بنظيره الانتفاضة بنفس التوقيت على ملعب النيل".
تقام اليوم الجمعة مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق للكرة الشاطئية .
وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ملعب المصافي سيضيف في الساعة التاسعة من مساء اليوم مباراة أصحاب الأرض مع فريق قلعة صالح".
وأضاف أن "المباراة الثانية ستجمع فريق الشوملي بنظيره الانتفاضة بنفس التوقيت على ملعب النيل".