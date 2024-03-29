كروس يتفادى سيناريو "العواجيز" في ريال مدريد

2024-03-29 14:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أيام قليلة تفصل النجم الدولي الألماني توني كروس، عن تجديد عقده مع ناديه ريال مدريد، لموسم آخر.

وأفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، أن كروس وافق على البقاء في ريال مدريد لعام آخر، ومن المقرر الاتفاق على عقد جديد حتى عام 2025.

وجرت محادثات مباشرة بين كروس وريال مدريد، بشأن العقد الجديد، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي.

وتغيرت الأمور 180 درجة بشأن مصير كروس، الذي كان ينوي الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأنه قد صرح بأن الريال سيكون آخر محطاته الكروية.

ولم يكن في حسابات إدارة ريال مدريد مع بداية الموسم الحالي، أن يستمر كروس في الموسم المقبل، في ظل وجود العديد من اللاعبين الشباب مثل كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، سيبايوس وأردا جولر.

وبالفعل كان اتجاه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو الاعتماد على توني كروس كخيار بديل على مقاعد البدلاء، وهو ما تم في بداية الموسم الحالي.

لكن مع مرور الوقت، أصبح كروس قطعة أساسية في خط وسط الميرنجي، حيث خاض 38 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفا وحيدًا لكنه صنع 7 أهداف، ومنح هجوم الميرنجي، بُعدًا إضافيا.

وما يميز كروس عن غيره من لاعبي وسط الميرنجي، هو قدرته على التحكم في رتم المباريات، إذ يكون قادرًا على تسريع أو إبطاء اللعب حسب الظروف والاحتياجات التكتيكية للفريق.

كما أن توني كروس يلعب أدوارًا متعددة في خط الوسط، وهو ما يمنح الفريق الملكي، مرونة تكتيكية مميزة.

واستفاد كروس باعتزاله الدولي خلال السنوات الماضية (والذي تراجع عنه مؤخرًا)، من أجل التحضير بشكل جيد قبل بداية كل موسم، وظهر تطوره البدني خاصة مع حصوله على فترات راحة كافية وتقليل الجهد سواء بالسفر أو خوض المباريات الدولية مع المنتخب الألماني.

وبهذا التطور الكبير، أجبر توني كروس، إدارة ريال مدريد والجماهير على مطالبته بالبقاء لموسم آخر، بدلا من توجيه الشكر له.

وتفادى كروس ما يحدث دائما مع "العواجيز" في الميرنجي خلال السنوات الماضية، وكان أبرزهم مارسيلو الذي طالبته الجماهير بالرحيل، لا سيما وأنه كان أحد الثغرات في دفاع الملكي، وبات بلا أهمية تذكر.

كما تفادى ما يحدث حاليا مع لوكا مودريتش الذي يعاني من البقاء على مقاعد البدلاء في المباريات، على أمل أن يحظى بعدة دقائق كبديل، وبات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: سبورت