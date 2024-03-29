2024-03-29 14:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةنفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تقليص أعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، وفيما كشف عن اتفاق مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للتعاقد مع فئة منهم، أحصى حجم الأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الرعاية.وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع). إنه "ليس هناك تقليص بعدد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، ولكن هناك اتفاقاً من جهة مع وزير الداخلية لاستخراج الشباب القادرين على العمل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية ممن أعمارهم تتراوح من 18 إلى 23 سنة، وتحويلهم إلى متعاقدين في وزارة الداخلية".وأضاف: "ومن جهة أخرى شمول فئة المشمولين بالرعاية بنسبة 25‎% بالقروض لإخراجهم من الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل".وعن استرداد الأموال من المتجاوزين، أكد الأسدي، أن "الأموال المستردة من المتجاوزين تجاوزت حتى الآن 220 مليار دينار، وهناك عشرات الآلاف من المتجاوزين سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة".