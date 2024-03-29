الهيئة العامة لنادي نفط ميسان تصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2023

2024-03-29 14:18:01 - المصدر: واع

ميسان – واعصادقت الهيئة العامة لنادي نفط ميسان الرياضي على التقريرين الإداري والمالي لعام (2023) في اجتماعها السنوي استناداً لقانون الأندية الرياضية رقم (128) لعام (1986) المعدل، حيث جرى الاجتماع على قاعة الشهيد وسام عريبي وبحضور أعضاء الهيئة العامة .وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاجتماع شهد قراءة التقرير الإداري من قبل أمين سر النادي (محمد حسين) والذي استعرض من خلاله المسيرة الإدارية لعام 2023، وأهم الإنجازات التي تحققت لجميع الألعاب، ثم تبع ذلك قراءة التقرير المالي من قبل الأمين المالي (حسنين عيسى) والذي أوضح جميع التفاصيل المالية للنادي ليتم بعدها التصويت العلني على التقريرين الإداري والمالي منفردين، و تمت المصادقة عليهما بالإجماع".وأضاف البيان أن" رئيس النادي (احمد سالم) اختتم الاجتماع مشيراً الى الاهداف المرسومة بغية تحقيقها خلال السنوات المقبلة فضلاً عن سبل مضاعفة الانجازات التي تستحقها محافظتنا العزيزة".