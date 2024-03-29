2024-03-29 14:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، ضبط مضافتين لـ"داعش" الارهابي غربي محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من فوج القائم الأول التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار بالاشتراك مع شرطة الحدود، تمكنت من العثور على مضافتين لفلول “داعش” الإرهابي قرب الحدود العراقية-السورية".

واضافت، أن "ذلك جاء بناء على معلومات دقيقة، تمكنت خلالها القوة من العثور على المضافتين في قضاء الرمانة قرب الحدود العراقية-السورية تحتويان على الاعتدة ومعدات التفخيخ وصواعق التفجير وعبوات وصواريخ قاذفة بالإضافة الى هاون عيار 82 ملم وعبوات ومواد سيفور".

وبينت، أن "القوة دمرت المضافتين لمنع استغلالهما إرهابيا".







