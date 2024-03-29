2024-03-29 14:24:09 - المصدر: منصة إيشان

ناشد لاجئون سوريون السلطات الأمنية العراقية وقف حملة ترحيلهم القسري إلى سورية على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، كما أنهم مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق. وذكرت صحيفة العربي الجديد أنه في الأيام القليلة الماضية، احتجز عناصر أمن عراقيون عدداً من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى […]

ظهرت المقالة لاجئون سوريون يخشون الترحيل من العراق: لا وطن لنا أولاً على Eishan.