السوداني: إنهاء تواجد التحالف مثبت في برنامجنا الحكومي

2024-03-29 14:42:09 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حرصه على أنْ تكون حكومته ممثلة لجميع المكونات والأطياف، بلا تمييز أو انحياز، وأن تعمل من أجل خدمة جميع العراقيين. وقال السوداني في كلمة بمناسبة تأسيس منظمة بدر انهم اطلقوا على حكومتهم تسمية حكومة الخدمة الوطنية، لأنَّ أبناءَ شعبِنا صبروا كثيراً وهم ينتظرون منا الارتقاء بواقعِهم الخدمي والمعاشي، اضافة الى وضع مجموعة أولويات في برنامجنهم الحكومي، وهي ذاتُها الاحتياجاتُ الأساسيةُ لكلِّ عراقي. واضاف "نواصل العمل في تحقيق إصلاحات شاملة في جميع القطاعات، ونحارب الفساد الماليَّ والإداريَّ الذي عطّل المشاريع وأضاع الثروات، ونأمل من جميع القوى التي شكلّت الحكومات المحليةَ العمل بروح الفريق الواحد، ونبذ