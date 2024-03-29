مقتل واصابة عشرات الجنود السوريين قرب حلب

2024-03-29 14:42:09 - المصدر: قناة الثامنة

قُتل واصيب عشرات الجنود السوريين وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقلّ عن 42 جنديا سوريا ومقاتلا من حزب الله اللبناني وأُصيب عشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة تقع قرب مطار حلب الدولي. وأكّد المرصد أنّ "هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام هي الأعلى في غارة إسرائيلية في سوريا منذ ان كثّفت اسرائيل استهدافها لمواقع في جارتها الشمالية إثر اندلاع الحرب ضدّ حركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأشار المرصد إلى أنّ القصف الجوي