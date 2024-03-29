العراق يشارك بملاكم واحد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

2024-03-29 15:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الجمعة، عن ترشيح ملاكم واحد للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد علي تكليف لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكم علي قاسم حمدان بوزن 63كغم سيمثل المنتخب الأولمبي العراقي تحت سن 23 عاماً في بطولة آسيا التي ستقام بكازاخستان في 22 نيسان/ أبريل المقبل، والتصفيات التأهيلية في تايلند في العشرين من شهر آيار/ مايو المقبل".

وأشار إلى أن "العراق سيشارك بمنتخبين هما الشباب تحت سن 20 عاماً، والأولمبي تحت سن 23 عاماً"، مبيناً أن "المنتخبين العراقيين حالياً في معسكر تدريبي بالعاصمة بغداد استعداداً للبطولة الآسيوية".