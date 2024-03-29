الكهرباء تعلن إطلاق التشغيل الرسمي للربط مع الأردن يوم غد السبت

2024-03-29 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إطلاق التشغيل الرسمي لخط الربط الكهربائي مع الأردن يوم غد السبت.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد انتظار وترقب، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إطلاق التشغيل الرسمي لخط الربط الكهربائي مع الأردن يوم غد السبت الموافق 30/آذار/2024".وقال الوزير، في تدوينة له على منصة "إكس": "بعد جهد كبير ومتابعة حثيثة، نقطف ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن يوم غد السبت".وأضاف: "أولى ثمار المشروع تجهيز قضاء الرطبة بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية بعد تخريبها من قبل عصابات الإرهاب إثر اجتياح المحافظة العام 2014".وأكد أن "إنجاز الربط الكهربائي يعكس نجاحا لافتاً لحكومة الإنجازات برئاسة السوداني، التي حققت في عام و5 أشهر، ما لم يتحقق منذ 10 أعوام، بفضل جهود الملاكات العاملة في شركة خطوط نقل الطاقة المنطقة الوسطى التي واصلت الليل بالنهار، من أجل أن يرى هذا المشروع النور وأن لا يبقى مشروعاً متلكئاً كغيره".ولفت إلى "أهم مقومات المشروع ومراحله"، مردفاً بالقول: "يبلغ طول خط الربط الكهربائي 330 كم داخل الأراضي العراقية + 6 كم داخل الأراضي الأردنية بجهد 132 ك. ڤ. وسيكون مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط، فيما تبلغ المرحلة الثانية 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم 400 ك ڤ. على أن تصل النتائج إلى 500 ميغاواط مستقبلا لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار".