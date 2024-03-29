2024-03-29 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفاً، خلال تعاملات السوق الأسبوعية الأخيرة، يوم الجمعة، لكنه اقترب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع تقريباً.

ويدعم هذا التصاعد، ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، بالإضافة إلى إيجابية بعض البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة، وذلك في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي (التضخم المفضل للفيدرالي)، والمرتقب صدوره اليوم، والتي قد تؤثر على أداء الدولار في قادم الأيام.

وعلى خلفية تداولات السوق العالمي ليوم الجمعة، سجل مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى) ارتفاعا هامشيا بنسبة بلغت 0.03% ووصل المؤشر إلى 104.566 نقطة.