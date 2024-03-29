مدرب سان جيرمان يتكتم على قرار سري بشأن مبابي

2024-03-29 16:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يتكتم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على قرار سري بشأن كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان"، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، أن مبابي لا يعرف حتى الآن هل سيشارك أساسيا في مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا الأحد المقبل، أم سيجلس على مقاعد البدلاء.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني سيحتفظ بسرية تامة، على قراره بشأن التشكيل الأساسي، وسيبلغ اللاعبين به قبل حوالي ساعتين فقط من انطلاق المباراة.

وتابعت الصحيفة "وضع مبابي بشأن رحيله الوشيك عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، يجعل مشاركته في مباريات الدوري الفرنسي، أمرًا غير مؤكد".

وختمت تقريرها بأن إنريكي سيدرس بعناية شديدة، إمكانية الاعتماد على مبابي من عدمه في ظل ارتباط الفريق بمباراة أخرى ضد نيس بعد 3 أيام في قبل نهائي كأس فرنسا.

المصدر: لوباريزيان



