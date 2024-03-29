العراق يعلن تشغيل خط الربط الكهربائي مع الأردن

2024-03-29 16:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الجمعة، إطلاق التشغيل الرسمي لخط الربط الكهربائي مع الأردن يوم غد السبت. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان أنه "بعد انتظار وترقب، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إطلاق التشغيل الرسمي لخط الربط الكهربائي مع الأردن يوم غد السبت الموافق 30/آذار/2024". وقال الوزير، في تدوينة له على منصة "إكس": "بعد جهد كبير ومتابعة حثيثة، نقطف ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن يوم غد السبت". وأضاف: "أولى ثمار المشروع تجهيز قضاء الرطبة بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية بعد تخريبها من قبل عصابات