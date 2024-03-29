2024-03-29 16:30:09 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول العربية بما فيها السعودية مستعدة “للاعتراف الكامل بإسرائيل” في أي اتفاق مستقبلي. وفي تصريح خلال حملة لجمع التبرعات في قاعة “راديو سيتي” للموسيقى في نيويورك، شارك فيه الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما، أضاف بايدن: “لقد عملت مع السعوديين ومع جميع الدول العربية الأخرى، بما في ذلك مصر والأردن وقطر. […]

ظهرت المقالة بينها السعودية.. بايدن يسمي دولا عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل أولاً على Eishan.