السيد الحكيم يدعو الى عقد جلسة برلمانية استثنائية تخصص لرفع الغبن عن القرنة

2024-03-29 16:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

نتابع بقلق بالغ تفاصيل المعاناة التي يكابدها أهلنا في شمالي البصرة لاسيما قضاء القرنة من تراجع في الملف الخدمي خاصة بعد وقوع حوادث سقوط لمواطنين في شبكات الصرف الصحي وصعقات كهربائية بعد موجة الأمطار الأخيرة، وفيما نحث السلطتين التشريعية والتنفيذية على الاهتمام الكبير بهذا القضاء المضحي الذي لم يدخر جهدا في نصرة قضايا الوطن وقدم طوابير من الشهداء والمضحين، ندعو إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية تخصص لرفع الغبن عن القرنة وغيرها من مدن التضحيات والحرمان، كما ونطالب الحكومة المحلية في محافظة البصرة على ضرورة توجيه الجهد الخدمي لإنقاذ أبناء القضاء من معاناتهم.