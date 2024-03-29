بحلول ذكرى استشهاد أمير المؤمنين.. العتبة العلوية المقدسة تستنفر جهودها لخدمة الزائرين

2024-03-29 17:12:01 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف - حيدر فرمانأعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الجمعة، عن استنفار تام لكل منتسبيها إضافة إلى أكثر من 1000 متطوع من مختلف المحافظات لتقديم الخدمات إلى الزائرين مع حلول ذكرى استشهاد أمير المؤمنين والتي تصادف 21 من رمضان.وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استعدادا لذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)، وضعت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، خطة خدمية وأمنية وصحية، وكذلك خطة خاصة بمواكب الضيافة والإطعام وتقديم وجبات الإفطار والسحور إلى الزائرين".وأكد، أن "العتبة العلوية المقدسة استنفرت كوادرها كافة من مختلف الشعب والأقسام، بالإضافة إلى الجهد البشري من المتطوعين القادمين من مختلف المحافظات، وكذلك من خارج العراق، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين من مختلف بقاع العالم، ليقدموا آيات العزاء إلى هذا المقام الطاهر وليشاركوا جموع الزائرين في هذه الزيارة المليونية".وتابع، أنه "تم استثمار مساحات التوسعة من أجل استراحة الزائرين، خلال المناسبات المليونية ومنها زيارة أمير المؤمنين في يوم استشهاده".من جانبه، أوضح رئيس قسم المضيف أثير التميمي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مضيف العتبة العلوية المقدسة قدم أكثر من 10 آلاف وجبة فطور وسحور منذ بداية رمضان المبارك "، مضيفا، أنه "سيتم في ليلة الاستشهاد تقديم 100.000 وجبة ما بين إفطار وسحور".