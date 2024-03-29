مجلس الخدمة يصدر تنبيها للمتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية

2024-03-29 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنبه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، المتقدمين للتوظيف من حملة الشهادات والأوائل إلى ضرورة إرسال الاستمارة الإلكترونية.وقال المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يود التنبيه للمتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية من حملة الشهادات العُليا والأوائل، إلى ضرورة إعادة إرسال الاستمارة في حال إجراء تعديلات ما على البيانات ( إجراء تعديلات ثم إعادة إرسال)".وأضاف البيان، أنه "في حال عدم الإرسال تعتبر البيانات غير مستلمة وهذا يحرم المتقدم من فرصة التعيين، مع التأكيد على ما أشرنا إليه سابقاً في بياناتنا وتنبيهاتنا، بتوخي الدقة والتأني في إدراج البيانات".