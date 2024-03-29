التجارة تقدم وجبات مجانية وهدايا عينية بمنفذها التسويقي في معرض بغداد

2024-03-29 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تقديم وجبات مجانية وهدايا عينية بمنفذها التسويقي في معرض بغداد الدولي.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "برعاية وزير التجارة أثير الغريري، نظمت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص المشاركة بالمنفذ التسويقي في معرض بغداد أمسية رمضانية لدعم العوائل ذات الدخل المحدود".وأضافت الموسوي، أن "الأمسية شهدت مشاركة الفنان ماجد ياسين، وتوزيع وجبات مجانية وتوزيع هدايا عينية، بالإضافة إلى ما يقدمه المنفذ من المواد الغذائية والمعلبات والمعجنات واللحوم والدجاج وبيض المائدة ومواد التنظيف وغيرها من المواد التي تحتاجها العوائل الكريمة وبأسعار تنافسية".وأشار البيان في الوقت ذاته، أن "الأمسيات ستستمر لنهاية شهر رمضان المبارك وأيام العيد في كل منافذها التسويقية وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص".ودعت الوزارة في بيانها، "العوائل الكريمة إلى زيارة منافذها التسويقية للاستفادة من الدعم الذي تقدمه في تلك المنافذ، وبأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق المحلية بنسبة 50%" إلى 25‎‎%".