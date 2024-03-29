2024-03-29 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بتهريب المنتجات النفطية في كربلاء المقدسة.

وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، إن "مفارز لواء شرطة الطاقة السادس، القت القبض على متهم في محافظة كربلاء المقدسة، وضبطت عجلته المحملة بمنتوج نفطي مخالف للقانون وبدون موافقات رسمية".

وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة النفط، تمهيداً لإكمال الإجراءات التحقيقية، وسيتم عرض المتهم أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".