الرشيد يحدد أسماء الفروع الخاصة بقروض "ريادة"

2024-03-29 18:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، عن تخصيص عدد من فروعه لاستقبال المتقدمين على مبادرة (ريادة) لمنحهم البطاقة الالكترونية الخاصة بقروض المشاريع الصغيرة.

ودعا المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، المستفيدين الى "مراجعة الفروع حسب مناطق سكناهم".

ونوه الى، ان الفروع في بغداد والمحافظات:

محافظة بغداد: الرصافة – الشورجة، الكرخ – البياع.

المنطقة الوسطى

جامعة واسط - واسط

فرع كربلاء- كربلاء

فرع النجف - النجف

فرع السماوة- محافظة المثنى

فرع الحلة- محافظة بابل

فرع الديوانية- محافظة الديوانية

المنطقة الشمالية

فرع شيشين - محافظة صلاح الدين

فرع الأطلس - محافظة كركوك

فرع الجزيرة - محافظة نينوى

المنطقة الجنوبية

فرع الناصرية 13- ذي قار

فرع الكرامة - ميسان

فرع شارع الثورة - البصرة

المنطقة الغربية: مكتب مندوبية الغربية.