مجلس الخدمة يوجه دعوة للمتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية

2024-03-29 18:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس الخدمة الإتحادي، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، دعوة للمتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية.

ونوه المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "للمتقدمين على استمارة التوظيف الالكترونية من حملة الشهادات العُليا والطلبة الأوائل، الانتباه الى ضرورة اعادة ارسال الاستمارة في حال اجراء تعديلات ما على البيانات (اجراء تعديلات ثم إعادة أرسال)".

وبين انه "في حال عدم الإرسال تعتبر البيانات غير مستلمة وهذا يحرم المتقدم من فرصة التعيين مع التأكيد على ما اشرنا اليه سابقاً في بياناتنا وتنويهاتنا، بتوخي الدقة والتأني في إدراج البيانات".



