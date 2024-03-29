2024-03-29 18:36:09 - المصدر: منصة إيشان

نبّه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل بشأن استمارة التوظيف الإلكترونية. وذكر بيان المجلس الذي ورد لـ “إيشان”، أنه “يود التنويه للمتقدمين من أبنائنا على استمارة التوظيف الالكترونية من حملة الشهادات العُليا والاوائل، الانتباه الى ضرورة اعادة إرسال الاستمارة في حال إجراء أي تعديل على البيانات (إجراء التعديل ثم إعادة إرسال)”. […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة ينبّه حملة الشهادات العليا والأوائل بشأن استمارة التوظيف أولاً على Eishan.