2024-03-29 18:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أنه من غير المقبول أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الجهات الخارجية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ،أن “المسؤولين تبادلا وجهات النظر بالتفصيل حول القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في كردستان العراق والعراق ككل”. وأكد […]

ظهرت المقالة روسيا: لن نقبل بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول أولاً على Eishan.