2024-03-29 19:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تحديد يوم الأحد المقبل سحبة قرعة دور الثمانية من بُطولةِ كأس العراق.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، دعت اللجنة، أندية النفط وأربيل ونفط ميسان والشرطة والقوة الجوية والزوراء والميناء ونوروز، لحضور القرعة يوم الأحد المقبل، في مقر اتحاد الكرة، في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

وستقام خلال القرعة، سحبة الملاعب حيث سيكون اختيار الفريق الذي سيستضيف الفريق المنافس بملعبه حسب القرعة.