2024-03-29 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن سفير جمهوريَّة العراق في أنقرة ماجد اللجماويّ، اليوم الجمعة، عن تسلُّم 1500 معاملة إثبات الرعوية.

وقال اللجماويّ في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "تم تسلُّم 1500 معاملة من قبل لجنة إثبات الرعوية المُشكَّلة بتوجيه من مكتب رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية وزارة الخارجيَّة والداخليَّة والصحة والأجهزة الأمنيَّة، وقد باشرت اللجنة عملها للفترة من 23 إلى 27 آذار، بمبنى السفارة في أنقرة؛ لتسهيل إجراءات العودة الطوعيَّة للعراقيين النازحين من قضاء تلعفر والمقيمين في تركيا ولديهم مشاكل تتعلق بإثبات رعويتهم، وإثبات النسب للأطفال من الذين لا يمتلكون مستمسكات ثبوتيّة، وكذلك إثبات عقد الزواج".

وأضاف، أنَّ "هذه الجُهُود تأتي بناءً على رؤية الحكومة العراقيَّة بتعظيم الاستجابة لتقديم الخدمات القنصليَّة إلى المواطنين النازحين، والوقوف على أهمِّ احتياجاتهم، ودعمهم، وتسهيل عودتهم الطوعيَّة إلى مناطقهم الأصليّة".