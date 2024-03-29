التواصل الإلكتروني يوزع سلات غذائية بين طلبة الاقسام الداخلية ببغداد

2024-03-29 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، اليوم الجمعة، توزيع 200 سلة غذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر العراقي بين طلبة مجمع (القناة) للأقسام الداخلية التابع للجامعة المستنصرية.وقال عضو فريق التواصل الإلكتروني، أسامة قاسم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" توزيع السلات يأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وإشراف فريق التواصل الإلكتروني"، مشيرا إلى "تقديم الخدمات ل(1560) طالبا وذلك للتخفيف عن كاهلهم خلال الشهر الفضيل".وختم البيان، أن "الحملة تشمل ثلاث جامعات حكومية في بغداد يليها مآدب إفطار".