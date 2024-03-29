القبض على 3 متهمين بحوزتهم "كيلوغرام" من المخدرات في ميسان

2024-03-29 20:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات ميسان، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط 1 كيلوغرام من مادة المخدرات في قضاء الكحلاء.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي وبأشراف من قبل قائد فرقة مغاوير 22، القت قوة من لواء المغاوير ال 80 و83 القبض على ثلاثة متهمين وضبط 1 كيلوغرام من مادة المخدرات في قضاء الكحلاء".

ولفتت القيادة في بيانها إلى أنه "تم تسليم المتهمين الثلاثة والمضبوطات إلى جهة الطلب اصولياً".