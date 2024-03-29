مدرب برشلونة يضع آماله على "يامال وكوبارسي": سيرسمان حقبة جديدة للنادي

2024-03-29 20:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، تشافي هرنانديس، يوم الجمعة، إن الثنائي لامين يامال وباو كوبارسي قد يرسمان مستقبلا حقبة جديدة لكرة القدم العالمية.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة السبت أمام لاس بالماس في "لا ليغا": "عليهما أن يحافظا على مستواهما -- برشلونة هو أعلى درجة في كرة القدم العالمية".

وتابع: "كثيرون وصلوا إلى المستوى الاحترافي، لكن الحفاظ عليه أمر صعب جدا، لكنهما قادران، يتمتعان بكل شيئ، الذهنية، القدرات، أعتقد أننا ننظر إلى لاعبَين قادرَين على رسم حقبة جديدة للنادي، وحتى في الكرة العالمية".

وأشار تشافي إلى أن يامال "هادئ جدا وناضج" مقارنة بسنّه، على الرغم من بروزه إلى الأضواء.

وأضاف: "على المستوى الذهني، أراه فتى سعيدا وممازحا، ويستمتع بالأمر أكثر فأكثر".

وتألّق اليافع يامال (16 عاما) بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية، الثلاثاء، لمصلحة المنتخب الإسباني، فيما خاض كوبارسي ظهوره الدولي الأول بقميص "لا روخا" الأسبوع الماضي بمواجهة كولومبيا، قبل أن يشارك أيضاً بمواجهة سيليساو.

وأصبح اللاعبان عنصرين مهمين في تشكيلة البلاوغرانا، التي تعود إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، ولا تزال تحتفظ بآمال ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

ويُعد ياما أصغر لاعب يشارك في صفوف المنتخب، وأصغر لاعب يُسجل، فيما بات كوبارسي (17 عاما) أصغر مدافع يرتدي قميص إسبانيا دولياً

ويتخلف برشلونة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب، لكنه يستطيع تقليص الفارق إلى 5 قبل أن يلعب الريال أمام أتلتيك بلباو الأحد.