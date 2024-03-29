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وكالة لإغاثة الفلسطينيين تعلن مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب على غزة

وكالة لإغاثة الفلسطينيين تعلن مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب على غزة
وكالة لإغاثة الفلسطينيين تعلن مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب على غزة
2024-03-29 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت الوكالة الأممية في تقرير إنه “حتى 25 مارس/ آذار الجاري، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية في غزة 171 زميلاً”. وخلال الحرب […]

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