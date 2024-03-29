2024-03-29 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت الوكالة الأممية في تقرير إنه “حتى 25 مارس/ آذار الجاري، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية في غزة 171 زميلاً”. وخلال الحرب […]

ظهرت المقالة وكالة لإغاثة الفلسطينيين تعلن مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب على غزة أولاً على Eishan.