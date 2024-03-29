جمود كركوك يتكسر.. البارتي يضع عصاه في عجلة اليكتي اثناء محاولته "تصديع" التحالف العربي

2024-03-29 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد أسابيع طويلة من استقرار الأمر على ماهو عليه، يبدو أن تطورات من نوع جديد بدأت تحصل في كركوك لحسم عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة، وذلك بعمل الاتحاد الوطني الكردستاني على "تصديع" التحالف "العربي التركماني" وأخذ مقاعد لصالحه، الا ان تصدعًا معاكسًا يبدو انه يهدد التحالف الكردي بقيادة الاتحاد الوطني.

وطوال الأسابيع الماضية، كانت أزمة كركوك متوقفة على مقعد واحد يحتاجه كل طرف من أطراف التحالفين المتضادين، فعلى احد الجوانب، كان الاتحاد الوطني الكردستاني ذو الـ 5 مقاعد مع الديمقراطي الكردستاني ذو المقعدين، يصطف معهم مقعد مسيحي واحد ليكون مجموع تحالفهم 8 مقاعد، من اصل 16 مقعدًا، يقابلهم 6 مقاعد يمتلكها العرب مع مقعدين للتركمان، ليكون عدد مقاعدهم 8 مقاعد ايضا.

وبتساوي كفة الطرفين، يحتاج كل طرف منهم لمقعد واحد ليشكل الاغلبية ويمضي بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وبينما تتركز الازمة بين العرب والكرد، اختار التركمان الاصطفاف مع العرب، واختار المقعد المسيحي الاصطفاف مع الكرد.

وبقيت الامور مستقرة على هذا الوضع، الا ان تحركًا من الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ يذهب نحو سلب التحالف العربي التركي مقعدًا من مقاعدهم، حيث يشير مصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "الاتحاد بدأ يقنع التركمان بالانضمام اليه".

بالمقابل، ومع اقتراب الاتحاد الوطني الكردستاني من اقناع التركمان وتقديم تنازلات اليهم لضمان منصب محافظ كركوك الى الكرد وتحديدا الى الاتحاد الوطني الكردستاني، تحرك الديمقراطي الكردستاني بشروط جديدة بدأت تعرقل جهود الاتحاد الوطني الذي كان يركز على اقناع التركمان.

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني تراجع عن تحالفه مع الاتحاد الوطني، ووضع شرطا لمساعدة الاتحاد الوطني بخطته".

وأوضح المصدر إن "الحزب الديمقراطي أوصل رسالة لقيادة الاتحاد الوطني بأنه سيمضي معهم في قضية تسمية محافظ جديد لكركوك لكن شرط أن يكون المرشح مستقلا، وكرديا".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني حتى الآن لم يرد على هذا الطلب لأنه يعتقد بأن منصب محافظ كركوك من حصته باعتباره الحاصل على خمسة مقاعد وأعلى عدد في الكتل الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات".