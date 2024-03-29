إيران تسحب سفيرها من باكو بسبب مقابلة صحفية

2024-03-29 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبلغ مصدر في الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، إن الخارجية قررت سحب سفيرها في العاصمة الاذربيجانية باكو "عباس موسوي" وذلك على خلفية مقابلة مع صحفية اعتبرتها طهران "مهينة ومخالف للأعراف الدبلوماسية والرسمية".

وقال المصدر الإيراني لـ"بغداد اليوم" الإخبارية، إن "الخارجية قررت سحب سفيرها من باكو عباس موسوي واستبداله بسفير جديد سيتم الإعلان عنه وإرساله إلى جمهورية آذربيجان".

وجاءت هذه الخطوة بعدما هاجمت وسائل إعلام رسمية إيرانية عباس موسوي بسبب ظهوره مع صحفية من تلفزيون "باكو تي في" وهو بلا حجاب داخل مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة باكو.

وأشار المصدر الى ان "هذه المقابلة الصحفية جرت داخل السفارة الإيرانية في باكو؛ ومن الناحية القانونية، يعتبر داخل سفارة أي دولة من حيث اللوائح والقوانين والعلاقات بمثابة تراب تلك الدولة، وكان من الأفضل أن نقول للصحفية أنه يجب عليهم مراعاة عادات إيران".

وبين المصدر الإيراني إن قرر إنهاء مهمة السفير عباس موسوي في جمهورية آذربيجان جاء بقرار من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وقال "المراسلة ظهرت في هذا الحوار، بدون حجاب، والأسوأ من ذلك، بمظهر أقل حتى من الملابس الرسمية المعتادة للنساء في البلدان التي لا يعتبر فيها الحجاب شرطاً قانونياً، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال الإهانة للمرأة، ولكن للأسف، قام السفير الإيراني بهذه الإهانة دون أي رد فعل".

وتابع "كما وضعت هذه المراسلة علم جمهورية أذربيجان بجانبها، في حين أن مراسل دولة ما لا يعتبر مسؤولاً رسمياً في تلك الدولة الذي يريد أن يؤدي مثل هذه الاحتفالات لنفسه، إن إجراء مثل هذه المراسم لصحفي هو نوع من الإهانة للمسؤول الإيراني في ذلك البلد، وللأسف، لم يلق ذلك رداً من السفير الإيراني".

وتابع المصدر "بصرف النظر عن العديد من المشاكل الشكلية، فقد واجهت مقابلة السفير أيضًا العديد من المشاكل في المحتوى؛ بحيث لم يقم موسوي بالرد على الأسئلة الحادة.

والإشكالية التي طرحتها المراسلة بإجابات مناسبة وصحيحة من موقف الكرامة والحقيقة، بل تعامل معه أيضاً من موقف الاتهام والقبول بالضعف".

وختم المصدر قوله "سابقاً، وفي قضية أخرى، تم فصل أحد سفراء إيران في إحدى الدول الأوروبية بسبب إهماله في طريقة استقباله لبعض الضيوف وعدم احترامه للعادات الإيرانية".