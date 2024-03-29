الملا يدعو السوداني الى التراجع عن رفع سعر البنزين

2024-03-29 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا السياسي، حيدر الملا، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى التراجع عن قرار رفع سعر لتر البنزين (المحسن والممتاز).

وقال الملا في تغريدة بمنصة (إكس)، تابعتها "بغداد اليوم"، "اتمنى على رئيس مجلس الوزراء (السوداني) التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود!!، الاصلاح الاقتصادي مطلوب على ان تكون نقطة الشروع به انهاء البطالة وتوفير فرص العمل بشكل عادل، حينها يكون رفع الدعم الحكومي له مبرراته".

وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار 2024.