الطائرات التركية تقصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في دهوك

2024-03-29 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، يوم الجمعة، بأن المسيرات الحربية التركية نفذت قصفاً على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المواقع المستهدفة كانت قريبة من قرية (بلافة) حيث تعرضت للقصف مرتين متتاليتين قبل موعد أذان المغرب بقليل دون أن يتم الكشف عن الخسائر الناجمة عن الهجوم".

تأتي هذه الحادثة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي وتعكس التصعيد العسكري الذي يشهده الوضع هناك.