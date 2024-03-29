مكتب رئيس الوزراء يصدر بيانا بشأن فتح طريق سدة الناظمية

2024-03-29 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فتح طريق سدة الناظمية.وقال ضابط المتابعة في مكتب رئيس الوزراء المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد اللواء جاسم يحيى الزبيدي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية/ الحزمة الأولى والحزمة الثانية، في العاصمة بغداد، ولغرض فتح شوارع ومسارات بديلة، تسهل حركة المواطنين خلال تنفيذ مراحل العمل في تلك المشاريع، لجأت الجهات المعنية إلى توفير طرق بديلة، من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين اليومية، وقد وجدنا التعاون التام من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية، التي لها مواقع أو مقارّ للعمل في منطقة الجادرية، خصوصاً على جانبي الطرق المقصود فتحها".وأضاف، أن "مختلف هذه الجهات أبدت استعدادها لتنفيذ التغييرات المطلوبة، ومنها ما ورد في أحد التوجيهات التي تخص فتح طريق سدة الناظمية، بما يخدم مرور المواطنين من قاصدي حرم جامعة بغداد أو المناطق المحيطة برئاسة الجامعة".وأكد الزبيدي- بحسب البيان- "الحرص على بذل قصارى الجهود؛ من أجل إكمال مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، في التوقيتات المعدة لها ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ".