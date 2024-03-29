2024-03-29 21:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح المنسق الأمني لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد، اللواء جاسم يحيى الزبيدي، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، بشأن فتح طريق "سدة الناظمية" بمنطقة الجادرية.

وقال الزبيدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية/ الحزمة الأولى والحزمة الثانية، في العاصمة بغداد، ولغرض فتح شوارع ومسارات بديلة، تسهل حركة المواطنين خلال تنفيذ مراحل العمل في تلك المشاريع، لجأت الجهات المعنية إلى توفير طرق بديلة، من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين اليومية، وقد وجدنا التعاون التام من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية، التي لها مواقع أو مقارّ للعمل في منطقة الجادرية، خصوصاً على جانبي الطرق المقصود فتحها".

وأضاف "قد أبدت مختلف هذه الجهات استعدادها لتنفيذ التغييرات المطلوبة، ومنها ما ورد في أحد التوجيهات التي تخصّ فتح طريق سدة الناظمية، بما يخدم مرور المواطنين من قاصدي حرم جامعة بغداد أو المناطق المحيطة برئاسة الجامعة".

وأكد الزبيدي "الحرص على بذل قصارى جهودنا؛ من أجل إكمال مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، في التوقيتات المعدة لها، ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ".

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء، قد خاطب بوقت سابق رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم لفتح طريق الناظمية باتجاه منطقة الجادرية ببغداد والمغلق منذ عام 2003 من أجل عبور الطلبة والمواطنين.