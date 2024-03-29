2024-03-29 21:24:08 - المصدر: منصة إيشان

اتهم النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند، اليوم الجمعة، مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاقد مع شركات تدعم “قصف غزة وتابعة للكيان الصهيوني”. وقال سند في تدوينة عبر موقع “فيسبوك”، تابعتها منصة “إيشان”: “نصحت الزميل ابو مصطفى عند تكليفه برئاسة الوزراء، بتعيين شخصيات ذات خبرة دولية في مكتبه الخاص لها القدرة على فلترة اسماء […]

ظهرت المقالة سند يتهم مكتب السوداني بالتعاقد مع شركات تدعم “قصف غزة وتابعة للكيان الصهيوني” أولاً على Eishan.