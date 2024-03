2024-03-29 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري أن رئيس الوزراء وجه بتزويده خلال الاجتماع المقبل للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بملف المشاريع المتلكئة في ذي قار. وبين العمري في بيان له تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه، أن هنالك 85 مشروعا متلكئا في ذي قار...

The post رئيس مجلس محافظة ذي قار يؤكد على حسم موضوع ملف المشاريع المتلكئة في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.