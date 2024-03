2024-03-29 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مدير بيئة ذي قار الدكتور محسن عزيز عن استحصال موافقات بيئية لنصب برجين جديدين للإتصالات في قضاء الرفاعي بعد إجراء كشف بيئي موقعي لمعرفة مدى توفر المحددات البيئية. وذكر عزيز في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية عن ان الموافقة جاءت لنصب البرجين بعد التأكد من مطابقتهما...

The post بيئة ذي قار: الموافقة على نصب ابراج جديدة في قضاء الرفاعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.