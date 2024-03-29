استشهاد منتسب بالجيش العراقي بنيران "قناص داعشي"

2024-03-29 21:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، باستشهاد منتسب في الجيش العراقي، بتعرض داعشي في كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "في تمام الساعة 1815من هذا اليوم الجمعة، قام عناصر عصابات داعش الإرهابي بتعرض عن طريق عملية قنص على احدى النقاط التابعة السرية الثالثة الفوج الاول لواء 44 الفرقة 11 المرابطين في اطراف قرية الخاشا على حافة وادي شاي".

وأضاف، أنه "ادى الحادث إلى استشهاد احد المنتسبين التابع لفوج اعلاه وتم نقله إلى مستشفى داقوق العام".